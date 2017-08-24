"Капитальные" подрядчики грозятся заморозить свердловчанСегодня в 12:31
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В 37 муниципалитетах.
Жители нескольких свердловских муниципалитетов могут оказаться зимой с ледяными батареями по вине подрядчиков, которые не успевают завершить капремонт.
Как сообщил руководитель департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов, в 24 муниципальных образованиях системы отопления не сданы ни в одном многоквартирном доме. Низкие показатели - в 13 территориях, в том числе в Первоуральске (15%), Кировграде (17%) и Сысертском ГО (18%). При этом, согласно условиям контрактов, данный вид работ подрядчики должны завершить к 1 сентября, передает "Уралинформбюро".
Не все гладко и с получением паспортов готовности к зиме. Они должны быть получены до 15 сентября 2017 года. На данный момент из 37 тысяч домов, подлежащих паспортизации, документы оформлены лишь в отношении 16,5 тысяч строений. Этот показатель на 12% меньше, чем на аналогичный период прошлого года. В Екатеринбурге из 8 тысяч домов документы получены лишь на 460 (5,6%).
В целом, свердловский жилфонд готов к зиме на 72%, котельные - на 74%, центральные тепловые пункты - на 72%, теплосети - на 81%, водоводы - на 82%, канализационные сети - на 85%, электрические - на 90%.
Всего на подготовку к зиме было запланировано направить более 4 миллиардов рублей. Из них 723 миллиона должен перечислить областной бюджет, а 3,3 миллиарда - органы местного самоуправления и сетевые организации. По состоянию на 1 августа выделено 570 миллионов из областного бюджета, 2,3 миллиарда рублей перечислено органами местного самоуправления и сетевыми компаниями.
Высокие показатели готовности демонстрируют Ирбит, Ирбитское муниципальное образование, Пышминский, Туринский ГО, Краснополянское и Зареченское сельские поселения, Слободо-Туринский муниципальный район.
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