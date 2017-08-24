В речку.

В Перми сошел "асфальтовый оползень". Инцидент произошел в микрорайоне Крохалева (Свердловский район). Снимками с места происшествия поделились пользователи группы "Мой город Пермь".

По одной из версий, обрушение асфальта могло произойти из-за порыва водопровода. По другой – из-за протекающей в логу речки, правда, воды в ней почти не осталось. По словам местных жителей, лог постоянно забрасывают мусором и отходами.



Фото: "Мой город - Пермь" / vk.com