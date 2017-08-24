Помог суд.

Только вмешательство прокуратуры сподвигло власти Туринска отремонтировать одну из разбитых дорог.

В ходе проверки оказалось, что на отрезке улицы Ногина между Загородной и Западной зияют выбоины глубиной до 16 сантиметров. Трещины в дорожном покрытии вынуждают водителей ехать на малой скорости, чтобы не угробить машину, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Так как следить за состоянием муниципальных дорог и поддерживать их в порядке должна местная администрация, прокуроры направили иск в суд с требованием к МКУ "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства" починить разбитую дорогу. Суд удовлетворил данное требование в полном объеме.

К настоящему времени улицу Ногина закатали свежим асфальтом.