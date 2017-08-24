×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Прокуроры "залатали" 16-сантиметровые ямы на дороге в ТуринскеСегодня в 12:02

  • Текст

Помог суд.

Только вмешательство прокуратуры сподвигло власти Туринска отремонтировать одну из разбитых дорог.

В ходе проверки оказалось, что на отрезке улицы Ногина между Загородной и Западной зияют выбоины глубиной до 16 сантиметров. Трещины в дорожном покрытии вынуждают водителей ехать на малой скорости, чтобы не угробить машину, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Так как следить за состоянием муниципальных дорог и поддерживать их в порядке должна местная администрация, прокуроры направили иск в суд с требованием к МКУ "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства" починить разбитую дорогу. Суд удовлетворил данное требование в полном объеме.

К настоящему времени улицу Ногина закатали свежим асфальтом.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Резня в Сургуте: что известно на данный момент

Теракт или похождения сумасшедшего?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×