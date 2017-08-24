Из-за ремонта путей.

В столице Урала на три дня закроют движение электротранспорта по Верх-Исетскому бульвару на участке от улицы Репина до Соединительной. Трамваи не будут ходить между остановками "Дворец Молодежи" и "Кирова" с 23.00 25 августа до 20.00 28 августа 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕТТУ.

Из-за капитального ремонта путей именятся схемы движения восьми маршрутов:

Трамвай №3 будет следовать от ЦПКиО по улицам Луначарского, Челюскинцев, Московская, Белореченская на станцию ВИЗ. На обратном пути он проедет по Белореченской и Радищева.

Маршрут №6 после отправления с Машиностроителей будет разворачиваться обратно на станции ВИЗ.

"Семерка" пойдет с Эльмаша на Семь Ключей и обратно по улицам Победы и Бебеля.

Одна часть трамваев №10 будет курсировать по кольцу ЦПКиО - Куйбышева - Радищева - Московской - Ленина - Луначарского - ЦПКиО, другая часть - в обратном направлении.

Двумя "составами" будут работать вагоны и на маршруте №13: 40 лет ВЛКСМ - Гагарина - Ленина - Московская - Радищева - Волгоградская и 7 Ключей – ВИЗ.

Трамвай №18 поедет от ВИЗа по Волгоградской - Белореченской - Московской - Ленина на станцию Шарташ.

Вагоны маршрута №21 отправят по кольцу от ЦПКиО через Куйбышева - Радищева - Белореченскую - ВИЗ - Белореченскую - Московскую - Челюскинцев и Луначарского.

В разные стороны запустят трамваи 23 маршрута. Половина будет ходить по кругу 40 лет ВЛКСМ - Уральская - Луначарского - Ленина -Челюскинцев - Уральская - 40 лет ВЛКСМ, оставшиеся - им навстречу.