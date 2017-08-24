В Екатеринбурге трамваи не пустят за Дворец МолодежиСегодня в 12:38
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Из-за ремонта путей.
В столице Урала на три дня закроют движение электротранспорта по Верх-Исетскому бульвару на участке от улицы Репина до Соединительной. Трамваи не будут ходить между остановками "Дворец Молодежи" и "Кирова" с 23.00 25 августа до 20.00 28 августа 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕТТУ.
Из-за капитального ремонта путей именятся схемы движения восьми маршрутов:
Трамвай №3 будет следовать от ЦПКиО по улицам Луначарского, Челюскинцев, Московская, Белореченская на станцию ВИЗ. На обратном пути он проедет по Белореченской и Радищева.
Маршрут №6 после отправления с Машиностроителей будет разворачиваться обратно на станции ВИЗ.
"Семерка" пойдет с Эльмаша на Семь Ключей и обратно по улицам Победы и Бебеля.
Одна часть трамваев №10 будет курсировать по кольцу ЦПКиО - Куйбышева - Радищева - Московской - Ленина - Луначарского - ЦПКиО, другая часть - в обратном направлении.
Двумя "составами" будут работать вагоны и на маршруте №13: 40 лет ВЛКСМ - Гагарина - Ленина - Московская - Радищева - Волгоградская и 7 Ключей – ВИЗ.
Трамвай №18 поедет от ВИЗа по Волгоградской - Белореченской - Московской - Ленина на станцию Шарташ.
Вагоны маршрута №21 отправят по кольцу от ЦПКиО через Куйбышева - Радищева - Белореченскую - ВИЗ - Белореченскую - Московскую - Челюскинцев и Луначарского.
В разные стороны запустят трамваи 23 маршрута. Половина будет ходить по кругу 40 лет ВЛКСМ - Уральская - Луначарского - Ленина -Челюскинцев - Уральская - 40 лет ВЛКСМ, оставшиеся - им навстречу.
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