Приставы закрыли лабораторию.

Судебные приставы частично приостановили работу Добрянской центральной районной больницы. На три месяца опечатаны помещения на первом этаже, где расположена лаборатория.

Причиной временного ограничения в работе клиники стала проверка Роспотребнадзора, которая выявила нарушения в оказании первичных доврачебной медико-санитарной и специализированной помощи. Это делалось не амбулаторно, а в дневном стационаре поликлиники, у которой не было соответствующей лицензии.

Если нарушения не будут своевременно устранены, руководство медучреждения привлекут к уголовной ответственности за неисполнение судебного решения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Стоит отметить, что ЦРБ - единственное лечебно-профилактическое учреждение в Добрянском муниципальном районе. Ежедневно за помощью туда обращается более 800 человек.