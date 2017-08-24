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Жителям Добрянки некуда нести анализыСегодня в 14:06

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Приставы закрыли лабораторию.

Судебные приставы частично приостановили работу Добрянской центральной районной больницы. На три месяца опечатаны помещения на первом этаже, где расположена лаборатория.

Причиной временного ограничения в работе клиники стала проверка Роспотребнадзора, которая выявила нарушения в оказании первичных доврачебной медико-санитарной и специализированной помощи. Это делалось не амбулаторно, а в дневном стационаре поликлиники, у которой не было соответствующей лицензии.

Если нарушения не будут своевременно устранены, руководство медучреждения привлекут к уголовной ответственности за неисполнение судебного решения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Стоит отметить, что ЦРБ - единственное лечебно-профилактическое учреждение в Добрянском муниципальном районе. Ежедневно за помощью туда обращается более 800 человек.

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