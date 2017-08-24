После выходных.

Свердловский гидрометцентр выпустил предупреждение об аномально жаркой погоде на Урале. Воздух прогреется до плюс 31 градуса.

"24-25 августа местами в Пермском крае, Свердловской, Челябинской и Курганской областях ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более", - говорится в сообщении гидрометцентра.

Соответственно, сохраняется и высокая пожарная опасность. "Классы пожарной опасности в природной среде будут нарастать, прогнозируется осложнение пожарной обстановки", - отмечают в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Впрочем, уже в воскресенье, 27 августа 2017 года, начнется похолодание, пройдут кратковременные дожди. "Погода будет умеренной, близкой к норме. Жары уже не будет", - уточнила "Уралинформбюро" главный специалист Уральского УГМС Галина Шепоренко.