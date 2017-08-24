Скинулись область и город.

362,5 миллиона рублей ушло на подготовку екатеринбургских школ к началу учебного года. Об этом "Уралинформбюро" сообщила глава городского департамента образования Екатерина Сибирцева. 150 миллионов город получил из областной казны. Эти средства использованы на покупку учебников и мебели. 212,5 миллионов муниципальный бюджет потратил на подготовку зданий школ.

Сейчас в Екатеринбурге действует 163 школы. 1 сентября учебу в них начнут около 149 тысяч детей. В первый класс пойдут более 18 тысяч екатеринбуржцев. На данный момент 99,5% из них уже зачислены в школы.