Взрослым придется подождать.

В Свердловской области стартовала вакцинация от гриппа. Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном управлении Роспотребнадзора, на сегодня в наличии 267,5 тысячи доз детских препаратов - 50% от необходимого количества. Поставка "взрослой" вакцины ожидается в ближайшее время.

В состав заказанных вакцин входят актуальные штаммы вирусов гриппа: свиной, гонконгский и брисбенский.

Власти области планируют охватить профилактическими прививками против гриппа не менее 50% населения. Однако за счет федерального бюджета Средний Урал получит лишь 1,7 миллиона доз вакцин. Ожидается, что остальные свердловчане пройдут иммунизацию за свой счет или средства работодателей.

Стоит напомнить, что в 2016 году рост заболеваемости гриппом пришелся на начало ноября.

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