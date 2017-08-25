Общественники Югры выступили против переезда алкоголя за околицу24 августа в 17:35
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Иначе народ перейдет на суррогат.
Представители общественных организаций Югры выступили против переезда алкомаркетов за пределы населенных пунктов. Прения прошли на площадке центра "Открытый регион", передает "Уралинформбюро".
Первым вынести все торговые точки, реализующие алкоголь, минимум на полкилометра от городов и сел предложил председатель правления общественной организации "Трезвый Ханты-Мансийск" Александр Вуколов.
По его мнению, подобная мера отучит югорчан от бутылки, а дети не будут "свыкаться с мыслью, что алкоголь – это пища, так как они продаются совместно, на соседних полках".
"Если неодолимая тяга заставляет человека искать спиртное, то он может поехать в специально отведенное место и приобрести его там. Зато у остальных граждан гораздо реже будет возникать спонтанное и нерациональное желание купить алкоголь, как это нередко случается сегодня", - уверен Вуколов.
Ранее его идею поддержал региональный департамент экономического развития и разослал по профильным ведомствам просьбы высказаться по данному вопросу.
Многие ведомства и компании, а теперь и общественники оказались против подобного поворота дел. В России любая попытка введения "сухого закона" в том или ином виде всегда заканчивается всплеском преступности и смертей от суррогатов, напомнили они.
"Идея хорошая, но средства достижения этой цели, что называется, "сырые". Потому что все это приведет к тому, что история нашей страны уже переживала в разное время. Запретами ничего не решить. Основные минусы этой идеи - это массовое появление суррогата. Инициатор делает акцент на то, что меньше станут пить. Это не так. Вся торговля уйдет в "черную" сторону, которую никто не сможет контролировать", - считает председатель Ассоциации молодых предпринимателей Югры Алексей Малаев.
Однако региональные власти на этом не успокоились. Подводя итог заседанию, исполняющая обязанности директора департамента общественных и внешних связей Югры Вера Царева отметила, что данный вопрос должен стать предметом обсуждения всех слоев общества. Дискуссия продолжится и на площадке "Открытого региона", и в СМИ, и в общественных объединениях на местах.
Между тем в Торгово-промышленной палаты Югры уже дали свою оценку переезду алкомаркетов.
"Предложения, которые предлагается рассмотреть, достаточно спорные. Они не только могут привести к расцветанию теневого рынка алкоголя, но и существенно осложняют жизнь цивилизованному бизнесу. Предприниматели понесут большие затраты, если точки продаж вынесут за пределы городов и сел – это и строительство новых торговых объектов, и подведение к ним инженерных сетей. Если проект будет принят, то многие предприятия малого бизнеса могут закончить свое существование. А это влечет и потерю налогов для бюджета, и рабочих мест для людей", - заявил президент окружной ТПП Игорь Чертов.
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В городах Югры хотят запретить продажу алкоголя
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