Перед подчиненными.

Генерального директора ЗАО "Уралэнерго-Союз" оштрафовали на 10 тысяч рублей за 15-миллионный долг перед 263 работниками.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской обалсти, руководитель не платил сотрудникам зарплату с декабря 2016-го по июнь 2017 года. Бизнесмена привлекли к административной ответственности, а также внесли ему представление об устранении нарушений.

В итоге сотрудникам полностью перечислили деньги.