О мореплавателях.

Датская вещательная корпорация снимет в Прикамье исторический сериал об участниках Великой Северной экспедиции – мореплавателях Витусе Беринге и Мартине Шпанберге. Съемки пройдут в Перми, Осе и Кунгуре.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе проекта "Маршрутами Великой Северной экспедиции", фильм расскажет об экстремальной экспедиции, инициированной Петром Великим. Известно, что ее сухопутная часть стартовала на берегу Камы у города Оса, после чего прошла через Кунгур и Пермь.

Премьера сериала пройдет весной 2018 года в Дании.