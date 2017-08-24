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"Газпром добыча Ямбург" подарил краснодарской здравнице FordСегодня в 16:41

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На 70-летие.

Руководители ООО "Газпром добыча Ямбург" поздравили с 70-летием детский оздоровительный комплекс "Сигнал", расположенный в селе Кабардинка возле Геленджика.

Гендиректор газодобывающей компании Олег Арно поблагодарил педагогический коллектив за неравнодушное отношение к делу, отметив продуманную воспитательную программу. Главным подарком "Сигналу" стал микроавтобус Ford Transit.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург", предприятие является главным партнером детского лагеря. За время сотрудничества компания благоустроила его территорию и помогла укрепить материальную базу. Ежегодно там отдыхает около 800 детей работников ООО "Газпром добыча Ямбург".

История ДОК "Сигнал" началась в 1947 году с палаточного лагеря. В настоящее время он считается здравницей всероссийского значения. Учреждение 8 раз побеждало в краевом конкурсе лидеров туриндустрии "Курортный олимп" в номинации "Лучшая детская здравница Краснодарского края". За 70 лет в ДОК "Сигнал" оздоровились 140 000 детей.

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