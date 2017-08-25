Пока не во все.

На Ямале начался отопительный сезон. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного правительства, коммунальщики приступили к подаче тепла в жилые дома и соцобъекты села Гыда (Тазовского района). Котельные запущены в Новом Уренгое. Правда, там пока отапливаются только детсады. В селах Яр-Сале и Сеяха обогреты социально значимые объекты. Пробные пуски прошли в селах Салемал, Находка и Тазовский. Готовы к старту отопительного сезона в Мысе-Каменном, Новом Порту и Панаевске.

В прошлом году ямальцам начали подавать тепло 25 августа. По закону власти должны включать батареи в момент установления среднесуточной температуры воздуха ниже плюс 8 градусов в течение 5 суток подряд. Однако у органов местного самоуправления есть право сделать это раньше.

Сейчас в Гыде столбик термометра поднимается до 5 градусов, в Новом Уренгое температура воздуха составляет 9 градусов, в Яр-Сале - 8 градусов, в Сеяхе - 7 градусов тепла.