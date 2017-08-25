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В марсианском кратере Гейла кипела жизнь24 августа в 18:35

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Уверены исследователи.

Ученые Северной Америки нашли еще одно подтверждение возможного существования жизни на Марсе в далекие времена. Материалы исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research: Planets, передает "Уралинформбюро".

Повышенное содержание в некоторых районах Красной планеты цинка и германия может свидетельствовать о наличие в этих места гидротермальной активности. При этом концентрация данных веществ в кратере Гейла, который исследует ровер Curiosity, больше в 10-100 раз, чем на остальной части поверхности.

В гидротермальных источниках Земли, тоже богатых цинком и германием, обитают примитивные организмы. С учетом этого ученые пришли к выводу, что аналогичные существа могли жить на Марсе в прошлом. Возможно, доказательства этого удастся найти в скором будущем.

Кратера Гейла диаметром свыше 150 километров образовался на Красной планете порядка 3,5 миллиарда назад лет. Когда-то отдельные его части были заполнены водой, теперь же дно впадины покрывают массивы осадочных пород.

Марсианский ровер Curiosity изучает кратер Гейла и его окрестности уже пять лет.

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