Уверены исследователи.

Ученые Северной Америки нашли еще одно подтверждение возможного существования жизни на Марсе в далекие времена. Материалы исследования опубликованы в Journal of Geophysical Research: Planets, передает "Уралинформбюро".

Повышенное содержание в некоторых районах Красной планеты цинка и германия может свидетельствовать о наличие в этих места гидротермальной активности. При этом концентрация данных веществ в кратере Гейла, который исследует ровер Curiosity, больше в 10-100 раз, чем на остальной части поверхности.

В гидротермальных источниках Земли, тоже богатых цинком и германием, обитают примитивные организмы. С учетом этого ученые пришли к выводу, что аналогичные существа могли жить на Марсе в прошлом. Возможно, доказательства этого удастся найти в скором будущем.

Кратера Гейла диаметром свыше 150 километров образовался на Красной планете порядка 3,5 миллиарда назад лет. Когда-то отдельные его части были заполнены водой, теперь же дно впадины покрывают массивы осадочных пород.

Марсианский ровер Curiosity изучает кратер Гейла и его окрестности уже пять лет.