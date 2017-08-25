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В Екатеринбурге обновили меньше половины дорог24 августа в 17:26

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На ремонт осталось чуть больше месяца.

В Екатеринбурге отремонтировали 17 дорог из 49 запланированных. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, асфальтирование объектов выполнено на 70%. Полностью оно должно быть завершено к середине сентября. К 30 сентября подрядчикам необходимо сдать благоустройство вдоль проезжих частей.

В этом году екатеринбургские улицы приводят в порядок в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Она подразумевает также установку новых светофоров. Одного регулировщика уже смонтировали на пересечении улиц Комсомольской и Кулибина. Еще около 30 объектов появится по всему городу до конца 2017 года.

Стоит напомнить, что на обновление дорожного полотна уральской столицы выделено почти 1,5 миллиарда рублей из бюджетов разного уровня.

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