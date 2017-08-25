На тематическом уроке 1 сентября.

1 сентября во всех школах страны пройдет тематический урок "Россия, устремленная в будущее". Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минобраза РФ, учащимся 1-11 классов расскажут про направления развития государства, перспективные области применения собственного таланта через 3, 5 или 10 лет.

В основу урока ляжет проект Стратегии долгосрочного социально-экономического развития страны до 2035 года, которую разрабатывает правительство РФ.

По мнению экспертов, школьникам необходимо осознавать свое место в современной России и ее развитии, представлять возможности карьеры, создания семьи в будущем.