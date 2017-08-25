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В МВД РФ раскрыли "засады" ДПС24 августа в 18:10

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По новому регламенту.

Наряды ДПС снова будут размещать вне стационарных постов. Им предстоит контролировать дорожную ситуацию в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках. Соответствующий приказ, утверждающий новый регламент и отменяющий запрет на проверку машин вне стационарных постов, вступит в силу после его регистрации в Минюсте РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Согласно документу, места для несения службы нарядами ДПС будут определяться на основе анализа состояния аварийности в конкретной местности. Кроме того, новый регламент предусматривает ряд норм, призванных обеспечить защиту водителей и минимизировать возможные злоупотребления. В частности, прописывается порядок административных процедур в зоне обзора видеокамер и носимых видеорегистраторов.

Впрочем, по словам автоправозащитника Дмитрия Ларионова, даже если новый регламент будет утвержден, по факту он ничего не изменит. "Это подведение под нормативную базу того, что давно существует и так. Акции "Стоп-контроль", например. Для водителей кардинально ничего не изменится", - пояснил собеседник "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в Свердловской области наиболее аварийными считаются трассы Екатеринбург - Нижний Тагил, Екатеринбург - Тюмень, Пермь - Екатеринбург, подъезд к Екатеринбургу от автодороги М5 "Урал" и Екатеринбург - Реж - Алапаевск. Именно там, вероятнее всего, будет вестись усиленное патрулирование.

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