Грядет масштабный ремонт.

Попечительский совет Челябинского театра оперы и балета выделит 20 миллионов рублей на покупку современного звукового и светового оборудования.

"У нас оборудование 70-ых годов. Оно не то, что морально, оно физически устарело. У нас нет световых приборов, которыми можно управлять на расстоянии через пульт. Планируем закупить 40 микрофонов и звуковой пульт, современную систему акустики", – рассказал "Уралинформбюро" директор театра Владимир Досаев.

Кроме того, на деньги из регионального бюджета театр обзаведется новым зданием. Там разместится дополнительная кладовая для декораций и цех по росписи тканей. Строительство начнется в конце года. По распоряжению губернатора отремонтируют фасад и зрительный зал театра.