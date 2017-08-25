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Челябинский оперный зазвучит на 20 миллионов24 августа в 18:41

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Грядет масштабный ремонт.

Попечительский совет Челябинского театра оперы и балета выделит 20 миллионов рублей на покупку современного звукового и светового оборудования.

"У нас оборудование 70-ых годов. Оно не то, что морально, оно физически устарело. У нас нет световых приборов, которыми можно управлять на расстоянии через пульт. Планируем закупить 40 микрофонов и звуковой пульт, современную систему акустики", – рассказал "Уралинформбюро" директор театра Владимир Досаев.

Кроме того, на деньги из регионального бюджета театр обзаведется новым зданием. Там разместится дополнительная кладовая для декораций и цех по росписи тканей. Строительство начнется в конце года. По распоряжению губернатора отремонтируют фасад и зрительный зал театра.

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