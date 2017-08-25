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В Сибири создали ботинки с навигатором24 августа в 19:56

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Работают даже без GPS.

Ученые Сибирского федерального университета создали ботинки, определяющие местоположение своего владельца. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе учебного заведения. Уникальная пешеходная навигационная система не требуют дополнительной инфраструктуры и может работать там, где невозможно использование ГЛОНАСС или GPS.

Система определяет скорость и направление движения и рассчитывает местонахождение человека.

Пешеходная навигация может заинтересовать военных, пожарных, геологов и гражданских потребителей:

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