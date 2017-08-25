В атриуме ГАБТ.

Ушел из жизни главный балетмейстер Государственного академического театра классического балета Владимир Василёв. 86-летний хореограф скончался поздно вечером 23 августа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе театра.

Прощание с народным артистом состоится в 11.00 26 августа в атриуме Государственного академического Большого театра России в Копьевском переулке.

Владимира Василёва похоронят на Зеленковском кладбище.

С именем этого гениального хореографа связана целая эпоха российского балета. Вместе с супругой Наталией Касаткиной он был новатором в этом виде искусства. Их спектакли "Ванина Ванини" и "Геологи", "Весна священная" открыли очередной этап развития советского балета.

За постановку на собственное либретто оперы "Петр Первый" на сцене Мариинского театра супруги получили Государственную премию СССР.

По инициативе Игоря Моисеева в 1977 году их пригласили в качестве руководителей в Государственный концертный ансамбль "Классический балет". Позже авторские спектакли Касаткиной и Василёва составили основу его репертуара. В постановках гения русского балета на сцену выходили Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Михаил Барышников, Юрий Соловьев и другие.