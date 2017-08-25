×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Медик из США выиграла в лотерею почти 759 миллионов долларовСегодня в 08:48

  • Текст

Шанс был один на 292 миллиона.

Медработник из Массачусетса (США) Мэвис Уончик сорвала джекпот в лотерее Powerball. Мать двоих взрослых детей стала обладательницей 758,7 миллиона долларов, сообщает CNN.

Это самая крупная сумма в истории, выигранная одним человеком. С 2015 года Powerball изменила правила: количество джекпотов стало больше, а вот шансы одного билета на выигрыш сократились. Если раньше счастливым был один из 179 миллионов билетов, то теперь - один из 292 миллионов, передает "Уралинформбюро".

Мэвис Уончик была шокирована, узнав, что стала хозяйкой суперприза. 53-летняя женщина не намерена больше возвращаться на работу, а отпраздновать победу она намерена "валяясь в постели".

Победительница получит на руки не все 758 миллионов долларов - с выигрыша в лотерею придется заплатить подоходный налог по максимальной ставке в 39,6%. Кроме того, у Уончик есть выбор: забрать лишь 480,5 миллиона долларов, но сразу, или получать ежегодные выплаты (за вычетом налогом) в течение 30 лет. Большинство соглашаются на "урезанный" выигрыш.

Стоит отметить, что в этом же тираже, помимо Уончик, еще шесть человек выиграли по два миллиона долларов, а 34 участника - по одному миллиону.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

А вы понимаете искусство?

Почему Куйвашев сказал "нет"

Почему Куйвашев сказал "нет"

Но не отказал девушке Юлии.

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×