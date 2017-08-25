Медик из США выиграла в лотерею почти 759 миллионов долларовСегодня в 08:48
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Шанс был один на 292 миллиона.
Медработник из Массачусетса (США) Мэвис Уончик сорвала джекпот в лотерее Powerball. Мать двоих взрослых детей стала обладательницей 758,7 миллиона долларов, сообщает CNN.
Это самая крупная сумма в истории, выигранная одним человеком. С 2015 года Powerball изменила правила: количество джекпотов стало больше, а вот шансы одного билета на выигрыш сократились. Если раньше счастливым был один из 179 миллионов билетов, то теперь - один из 292 миллионов, передает "Уралинформбюро".
Мэвис Уончик была шокирована, узнав, что стала хозяйкой суперприза. 53-летняя женщина не намерена больше возвращаться на работу, а отпраздновать победу она намерена "валяясь в постели".
Победительница получит на руки не все 758 миллионов долларов - с выигрыша в лотерею придется заплатить подоходный налог по максимальной ставке в 39,6%. Кроме того, у Уончик есть выбор: забрать лишь 480,5 миллиона долларов, но сразу, или получать ежегодные выплаты (за вычетом налогом) в течение 30 лет. Большинство соглашаются на "урезанный" выигрыш.
Стоит отметить, что в этом же тираже, помимо Уончик, еще шесть человек выиграли по два миллиона долларов, а 34 участника - по одному миллиону.
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