Обанкротившийся TED Travel испортил отпуск 3 500 россиянСегодня в 09:38
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Ссылаясь на Коксаки.
Российских туристов, оказавшихся "невыездными" из Турции по вине обанкротившегося туроператора TED Travel, начнут вывозить на родину 25 августа 2017 года. По данным на вечер 24 августа, на Анатолийском побережье отдыхали до 800 клиентов компании. Общая глубина продаж TED Travel составляет порядка 3,5 тысячи туров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.
Накануне туропертор объявил о своем банкротстве, называя в качестве причины краха падение спроса из-за эпидемии вируса Коксаки в Турции.
"В связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта ООО "ТЕРРА" вынуждено объявить о прекращении своей деятельности. Прекращение деятельности связано с сильным падением спроса на туристский продукт по основному туристскому направлению деятельности компании, на фоне объявленной сложной эпидемиологической обстановки в Республике Турция", - гласит сообщение на сайте компании.
Однако оказалось, что у TED Travel образовался большой долг перед принимающей турецкой компанией Jazz Travel. Последняя селила клиентов российского туроператора в отели "под честное слово", не получая с него денег.
Когда стало ясно, что причитающегося вознаграждения Jazz Travel никогда не увидит, начались выселения туристов, а те, кто еще только прилетел на отдых, остались без гостиниц. При этом ни у тех, ни у других на руках обратных билетов нет.
В одном из пабликов TED Travel в соцсетях было объявлено, что обратных рейсов из Турции и не будет, а туристов придется вывозить "Турпомощи".
В Ростуризме заявили, что эвакуировать клиентов компании на родину начнут уже 25 августа.
Представитель TED Travel в Facebook успокоил клиентов, что фингарантий "хватит на выплату всем туристам, которые не смогли воспользоваться своими путевками" - "Якорь" и "Инвестстрах" застраховали ответственность туроператора на 50 миллионов рублей. Еще 903 280 рублей лежит в фонде персональной ответственности TED Travel.
Однако эксперты считают, что эта сумма ничтожно мала. Если разделить 50 миллионов на 3 500 пострадавших, каждый из них получит максимум 14 тысяч рублей, что гораздо меньше средней стоимости тура.
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