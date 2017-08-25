В Екатеринбурге локальные опрессовки выявили 262 "дыры" на теплосетяхСегодня в 10:34
- Текст
Из них устранено 170.
В уральской столице во время локальных опрессовок было выявлено 262 повреждения: 98 - на магистральных трубопроводах, 164 - на квартальных сетях. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, 170 из них устранено.
Локальные опрессовки должны проходить незаметно для горожан. ГВС отключают лишь в тех случаях, когда происходят порывы. На этой неделе энергетики испытывают сети на Уралмаше (на улицах Победы, Индустрии и проспекте Космонавтов), в поселке Пионерском (на Советской, Красина, Блюхера, Июльской и Раевского) и в Верх-Исетском районе (на Крылова, Ключевской, Токарей, Готвальда и Татищева).
Стоит отметить, что ранее в Екатеринбурге во время двух этапов централизованных опрессовок было вскрыто 129 "дыр".
Ранее по теме:
Опрессовки вскрыли 29 "дыр" на екатеринбургских сетях
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:40
ЖК "Кольцовский" достроит "Виктория"
На деньги "PRINZIP".Сегодня в 17:33
Инспекторы ГИБДД не видят дорожников-нелегалов на трассе Ревда-Краснояр
Вниманию прокуратуры!Сегодня в 17:32
В Югре бензовоз задавил дорожного рабочего
На трассе.Сегодня в 17:11
Екатеринбуржцы узнают свой ВИЧ-статус на вокзале
Не отходя от кассы.Сегодня в 17:08
В центре Екатеринбурга открылось новое отделение ЕРЦ
Работающее до 19.00.Сегодня в 17:08
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:05
В центре Екатеринбурга охранник вуза спас тонущего мальчика
В городском пруду.Сегодня в 17:03
Металлурги ЕВРАЗа получили государственные награды
Из рук Евгения Куйвашева.Сегодня в 16:53
Свердловские полицейские взяли золото на Всемирных играх в США
По двум дисциплинам.Сегодня в 16:47
На Южном Урале столкнулись четыре ВАЗа
Один погибший, четверо пострадавших.Сегодня в 16:44
Уральскую столицу завалили тысячами тонн цветов
За 8 месяцев.Сегодня в 16:38
Бабушка российской эстрады получит материнский капитал
И прибавку к пенсии.Сегодня в 16:34
"Ювелиры" Язевы сдали площадку "Ривьере"
С общественным одобрением.Сегодня в 16:14
Ударивший журналиста НТВ москвич полгода будет махать метлой
А ведь не десантник!Сегодня в 16:11
24 августа стало самым жарким днем лета в Екатеринбурге
Воздух прогрелся до 32 градусов.
Главные новости
- Сегодня в 17:33Инспекторы ГИБДД не видят дорожников-нелегалов на трассе Ревда-Краснояр
- Сегодня в 16:1124 августа стало самым жарким днем лета в Екатеринбурге
- Сегодня в 15:41В Верхней Пышме АО "Уралэлектромедь" попало под прицел Росприроднадзора
- Сегодня в 15:25Охранники генконсульства США в Екатеринбурге попали под российские санкции
- Сегодня в 11:35"Ломовой" тест "Уралинформбюро"
Аналитика
"Ломовой" тест "Уралинформбюро"
А вы понимаете искусство?
Почему Куйвашев сказал "нет"
Но не отказал девушке Юлии.
"Урал" собирает ничейный мёд
В матчах с лидерами Премьер-лиги.