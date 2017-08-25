Из них устранено 170.

В уральской столице во время локальных опрессовок было выявлено 262 повреждения: 98 - на магистральных трубопроводах, 164 - на квартальных сетях. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, 170 из них устранено.

Локальные опрессовки должны проходить незаметно для горожан. ГВС отключают лишь в тех случаях, когда происходят порывы. На этой неделе энергетики испытывают сети на Уралмаше (на улицах Победы, Индустрии и проспекте Космонавтов), в поселке Пионерском (на Советской, Красина, Блюхера, Июльской и Раевского) и в Верх-Исетском районе (на Крылова, Ключевской, Токарей, Готвальда и Татищева).

Стоит отметить, что ранее в Екатеринбурге во время двух этапов централизованных опрессовок было вскрыто 129 "дыр".

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