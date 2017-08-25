На вакантные должности.

Прокуратура Тюменской области обязала медико-санитарную часть колонии №13 в Тобольске принять врачей на вакантные должности.

В ходе проверки выяснилось, что в МСЧ нет терапевта, рентгенолога и акушера-гинеколога. Таким образом, осужденные лишены права на квалифицированную медицинскую помощь, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура обратилась в Калининский райсуд Тюмени с иском, в котором потребовала обязать МСЧ укомплектовать штат до конца 2017 года. Суд удовлетворил требования в полном объеме

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