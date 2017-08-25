Приведено в порядок всего 18,5% жилфонда.

В столице Зауралья управляющие компании не успевают подготовить жилой фонд к зиме. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Курганской генерирующей компании, готовность составляет всего 18,5%. В прошлом году на эту дату цифра была существенно выше - 57,4%.

Наибольшее беспокойство энергетиков вызывают УК "Управдом" и "Комплектмашсервис". Данные организации до сих пор не провели даже опрессовку внутридомовых сетей.

Нулевая готовность у компаний "ГУК", "Ключ", "Курган-плюс", "Мастер", "Восток Сервис", "Надежность", "Престиж", "ЖКО Фортуна", "Феникс", "Стабильность" и МУП "Спектр". Правда, они начали предпринимать ряд мер.