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Свердловские дорожники заплатили 250 тысяч рублей за прут арматурыСегодня в 11:37

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Пронзивший автомобиль.

Свердловский облсуд взыскал с АО "Свердловскавтодор" свыше 250 тысяч рублей в пользу автомобилистки, чья машина пострадала от торчащей посреди дороги арматуры.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда, инцидент произошел в декабре 2016 года. Екатеринбурженка за рулем "Киа Рио" по дороге в Туринск увидела торчавший посреди полосы движения металлический прут. Затормозить женщина не успела и наехала на препятствие.

Эксперты оценили повреждение автомобиля в 366 тысяч рублей (без учета его износа). Верх-Исетский райсуд, куда обратилась екатеринбурженка, постановил взыскать с дорожников 320 560 тысяч рублей. Однако те не согласились с вынесенным решением и обжаловали его в вышестоящей инстанции.

Свердловский облсуд изменил вердикт коллег и взыскал со "Свердловскавтодора" 256 544 рубля.

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