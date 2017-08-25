Экипаж потерял ориентацию.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал результаты расследования крушения вертолета Ми-8 на Ямале. В октябре 2016 года воздушное судно совершило жесткую посадку, в результате чего 19 человек погибли и 3 пострадали.

По данным расследования, причиной катастрофы стала "потеря экипажем пространственной ориентировки при попытке выполнения вынужденной посадки в ночных условиях при сплошной облачности и отсутствии световых ориентиров в месте посадки".

Также выяснилось, что экипаж выполнял посадку вынужденно - из-за нехватки топлива, передает "Уралинформбюро".

Среди прочих возможных факторов, приведших к аварии, эксперты МАК назвали недостатки во взаимодействии членов экипажа, в подготовке по действиям в нештатных и аварийных ситуациях, а также отсутствие системы контроля за работой экипажей на оперативной точке и другие.

Ми-8 разбился 21 октября 2016 года во время полета с Сузунского месторождения Красноярского края в Уренгой. На борту вертолета находились 22 человека.

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