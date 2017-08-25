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Екатеринбуржцы не вылезут из пробок на Токарей до 5 сентябряСегодня в 12:24

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Из-за "бесконечного" ремонта.

В Екатеринбурге затягивается ремонт нечетной стороны улицы Токарей на участке от Кирова до Плавильщиков, из-за которого горожане ежедневно стоят в мертвых пробках.

Изначально заявлялось, что дорога будет открыта 25 августа 2017 года. Информация об этом до сих пор размещена на официальном портале мэрии.

Однако сейчас в администрации утверждают, что согласно постановлению, движение по Токарей должно быть запущено лишь к 5 сентября. "Скорее всего, ранее имелись в виду какие-то рабочие документы. Но это очень плавающие сроки, они постоянно меняются. Возможно, подрядчики закончат не 5 сентября, а раньше", - пояснили в мэрии.

Стоит напомнить, что проезд по нечетной стороне Токарей заблокировали 14 июля. Отрезок приводят в порядок специалисты "Уралтрансспецстроя".

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