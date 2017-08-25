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Уроженка Челябинска выкрала своего сына у его отца-итальянцаСегодня в 13:12

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Суд мог забрать у нее ребенка.

Уроженка Челябинска похитила собственного сына у его отца-итальянца. 19 августа Елена (ее фамилия не раскрывается в интересах следствия) вместе с мальчиком и социальным работником была в Макдональдсе в итальянском городе Варезе. По предлогом посещения туалета женщина с ребенком вышли из зала, а затем и из кафе и сели в такси, которое доставило их в Ниццу. Позже мать с 5-летним Кристианом улетели в Россию, пишет VareseNews.

По-видимому, женщина решилась на отчаянный шаг, чтобы не расставаться с сыном. На днях должно было состояться судебное слушание, результатом которого мог стать запрет Елене на посещения Кристиана, передает "Уралинформбюро".

Россиянка родила сына от итальянца, но вскоре разошлась с отцом ребенка. Однако мужчина обратился в суд, и тот определил место жительства мальчика с папой и его родителями. Мать могла видеть Кристиана дважды в неделю и только в присутствии сотрудника социальной службы.

Отец мальчика считает, что Елена могла отправиться на родину, в Челябинск.

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