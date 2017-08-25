По версии "Уралинформбюро".

1. Ростовское пожарище

21 августа в Ростов-на-Дону вспыхнул пожар, который бушевал сутки. За это время выгорело порядка 100 частных домов в самом центре города. Пламя охватило 10 тысяч квадратных метров, едкий дым окутал несколько кварталов. Из опасной зоны эвакуировали 650 ростовчан, один человек погиб.

В тушении возгорания, кроме специализированной автотехники, были задействованы два вертолета Ми-8 и один Ми-26, а также пожарный корабль "Вьюн".

Основная причина огненного ЧП - поджог. Большинство жильцов сгоревших домов говорят, что за несколько дней до этого к ним приходили люди с требованием продать землю и угрожали проблемами в случае, если они не согласятся на предложенные условия.

2. "Великое американское" затмение

Пока ростовчане боролись с огнем, в Западном полушарии наблюдали полное солнечное затмение. Жители 14 американских штатов увидели, как Луна заслонила светило и днем стало темно словно ночью. Восторгу зрителей "космического шоу" не было предела.

3. Учения на высоте

В Екатеринбурге пожарные расчеты провели учения в небоскребе "Высоцкий", переполошив горожан. По сценарию тренировки в ресторане на 51-м этаже произошло возгорание, двое сотрудников не смогли выйти из задымленного помещения, еще один человек с травмой позвоночника оказался блокирован на вертолетной площадке.

Огнеборцы в полном обмундировании весом более 40 килограммов виртуозно провели спасательную операцию. Ми-8 МЧС России эвакуировал пострадавшего с самой верхней точки небоскреба. Когда носилки поднялись в салон, вертолет взял курс на закат.

4. Эффект домино

Четверть миллиона костяшек домино, множество различных платформ, шариков и блоков, а также 19 энтузиастов и неделя времени. Вот что нужно для создания огромной машины Голдберга - устройства, которое выполняет очень простое действие чрезвычайно сложным образом.

Эффектное разрушение композиции заняло 15 минут. Зрители восторженными возгласами отмечали каждое удачное падение фигуры.

"Между делом" были установлены несколько мировых рекордов: самая большая композиция, самое большое сооружение и крупнейший проект из домино в Америке.

5. Катание лошадей

Даже лошади не прочь время от времени покататься с горок и поваляться на траве. Японские дикие скакуны мисаки-ума пошли еще дальше - они решили прокатиться по поросшему травой склону в парке рядом с мысом Тои.

Самое интересное, что за четверкой взрослых лошадей, съезжающих по травке на боках и спинах, внимательно наблюдал жеребенок. Однако он так и не решился присоединится к родителям и их друзьям.