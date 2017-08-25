Екатеринбургский пайщики доголодались до "скорой"Сегодня в 14:01
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А застройщиком заинтересовалась прокуратура.
Состояние здоровья голодающих пайщиков ЖК "Новый Уктус" резко ухудшилось. Об этом сообщил "Уралинформбюро" один из участников акции.
По его словам, стало плохо пайщице Любови Пятеркиной. К ней вызвали "скорую". Не исключено, что сегодня врачебная помощь потребуется еще одной голодающей, считает собеседник агентства.
"Мерзлякова (уполномоченный по правам человека в Свердловской области – прим. ред.) обещала строителей, но пока никого нет", — заявили пайщики.
По данным пресс-службы Департамента государственного жилищного и строительного надзора по Свердловской области, достройкой "Нового Уктуса" будет заниматься компания "ТЭН", а инвестором станет "Промсвязьбанк". Однако представители компании пока не выходили на контакт с пайщиками.
Голодовка началась 21 августа. Участники акции требуют оперативного и добросовестного расследования действий застройщика - ЖСК "Уралэнергостройкомплекс", вмешательства властей и немедленного возобновления строительства на объекте.
На 28 августа назначена еще одна встреча Татьяны Мерзляковой с активистами ЖК "Новый Уктус", а 12 сентября их обещал принять вице-премьер правительства Свердловской области Сергей Швиндт.
Кроме того, ситуацией на стройке заинтересовалась прокуратура Чкаловского района, которая ознакомилась с результатами проверки Госжилстройнадзора. По словам пайщиков, выявлен факт нецелевого расходования крупной суммы средств руководством ЖСК "Уралэнергостройкомплекс".
В пресс-службе ведомства, куда "Уралинформбюро" обратилось за комментариями, подтвердили информацию о факте внеплановой проверки. Правда, в официальном отчете надзорного органа от 27 июля 2017 года, составленном по ее результатам, ничего не говорится о нецелевом расходовании денег пайщиков. Зато обнаружено нарушение Жилищного кодекса Российской Федерации, обязывающего ЖСК размещать информацию о себе в системе ГИС ЖКХ.
"В рамках проверки было установлено, что в системе ГИС ЖКХ ЖСК "Уралэнергостройкомплекс" зарегистрирован, однако информация отсутствует, следовательно, ЖСК "Уралэнергостройкомплекс" требования, предусмотренные частью 1 статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, не исполняет". — пояснили представители областного Госжилстройнадзора.
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