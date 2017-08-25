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УрФУ оседлает выдачу докторских степенейСегодня в 13:56

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В новом учебном году.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому 19 российских вузов смогут самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия.

Такое право получили 4 научные организации и 19 российских вузов, в число которых попал Уральский федеральный университет им. Ельцина.

Новая система отдает окончательное решение о присуждении ученой степени вузу, тогда как старая предусматривала утверждение решения Высшей аттестационной комиссией РФ.

Распоряжение российского правительства вступит в силу 1 сентября 2017 года, передает "Уралинформбюро".

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