На 3 часа.

26 августа 7 километров дороги от Екатеринбурга до Первоуральска перекроют ради полумарафона на Кубок Галактионова. С 11:00 до 14:00 спортсмены займут с 27 по 34 километр.

Им предстоит пробежать 10 или 20 километров – в зависимости от выбора дистанции. Стартовать спортсмены будут от обелиска "Европа-Азия", передает "Уралинформбюро".

Кубок Галактионова, названный в честь свердловчанина-марафонца, проводится с 1998 года, в 2013 году соревнования получили статус областных. Михаил Галактионов – шестикратный чемпион СССР и чемпион мира в марафоне в командной борьбе.