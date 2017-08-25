В екатеринбургских детсадах свирепствует КоксакиСегодня в 14:49
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Уверены родители.
Воспитанников екатеринбургских детсадов косит вирус Коксаки, который туристы привозят из Турции.
Как сообщила "Уралинформбюро" одна из родительниц, в их МДОУ №546 на карантин ушли две группы. "Нам воспитатель сказала, что один детсад в городе полностью закрыт из-за Коксаки", - добавила женщина.
В пресс-службе мэрии опровергли информацию. Там пояснили, что на данный момент в дошкольном учреждении закрыта только одна группа, но не из-за вируса Коксаки, а из-за энтеровирусной инфекции.
На городских форумах родители рассказывают о том, что их дети болеют группами.
"У нас в садике болели 4 группы точно", - пишет одна из горожанок.
"У меня двое детей из трех сейчас болеют. У младшей дочери закрыта группа, так как с выходных вышли 5 человек, остальные на больничном. Врача вызывала, поставила диагноз "ОРВИ", но всяко намекала нам на Коксаки. Говорила, что при таком ОРВИ ребенок может волдырями покрыться", - делится другая женщина.
По словам екатеринбуржцев, диагноз "вирус Коксаки" им не ставят. В основном в медицинских картах пишут "Энтеровирусная инфекция". "Мы с ребенком переболели Коксаки: я - в легкой форме, он - по полной с высоченной несбиваемой температурой. Принес из садика, кстати. Спросила у нашего врача, почему мало кому ставят диагноз? Врач сказала, что муниципальным поликлиникам запрещают писать, так как его надо подтверждать анализом, соответственно давать направление, а это дорого всех направлять на него", - поясняет одна из местных жительниц.
"Уралинформбюро" направило официальный запрос в региональное управление Роспотребнадзора.
Стоит отметить, что вирус Коксаки сейчас атакует туристов на турецких курортах: в Сиде, Анталье, Аланье, Кемере и Белеке. Туристы жалуются на высокую температуру, рвоту, понос и сыпь.
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