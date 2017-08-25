Уверены родители.

Воспитанников екатеринбургских детсадов косит вирус Коксаки, который туристы привозят из Турции.

Как сообщила "Уралинформбюро" одна из родительниц, в их МДОУ №546 на карантин ушли две группы. "Нам воспитатель сказала, что один детсад в городе полностью закрыт из-за Коксаки", - добавила женщина.

В пресс-службе мэрии опровергли информацию. Там пояснили, что на данный момент в дошкольном учреждении закрыта только одна группа, но не из-за вируса Коксаки, а из-за энтеровирусной инфекции.

На городских форумах родители рассказывают о том, что их дети болеют группами.

"У нас в садике болели 4 группы точно", - пишет одна из горожанок.

"У меня двое детей из трех сейчас болеют. У младшей дочери закрыта группа, так как с выходных вышли 5 человек, остальные на больничном. Врача вызывала, поставила диагноз "ОРВИ", но всяко намекала нам на Коксаки. Говорила, что при таком ОРВИ ребенок может волдырями покрыться", - делится другая женщина.

По словам екатеринбуржцев, диагноз "вирус Коксаки" им не ставят. В основном в медицинских картах пишут "Энтеровирусная инфекция". "Мы с ребенком переболели Коксаки: я - в легкой форме, он - по полной с высоченной несбиваемой температурой. Принес из садика, кстати. Спросила у нашего врача, почему мало кому ставят диагноз? Врач сказала, что муниципальным поликлиникам запрещают писать, так как его надо подтверждать анализом, соответственно давать направление, а это дорого всех направлять на него", - поясняет одна из местных жительниц.

"Уралинформбюро" направило официальный запрос в региональное управление Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что вирус Коксаки сейчас атакует туристов на турецких курортах: в Сиде, Анталье, Аланье, Кемере и Белеке. Туристы жалуются на высокую температуру, рвоту, понос и сыпь.

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