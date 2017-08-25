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Хабаровских живодерок отправили в колониюСегодня в 14:52

Минимум – на три года.

Суд Индустриального района Хабаровска признал виновными в убийствах животных двух девушек и одного молодого человека. Все они были приговорены к трем и более годам лишения свободы. Но непосредственно за жестокое обращение с животными хабаровчанки получили по 150 часов обязательных работ. Реальные же сроки связаны с другими статьями - "оскорбление чувств верующих" и "разбой". Одна из девушек неоднократно размещали в сети оскорбительные видео. А в июле 2016 года, по данным СК России, они совершили разбойное нападение на жителя Хабаровска.

Старшая из девушек – Алена Савченко проведет в колонии 4 года и 3 месяца. Ее подельница Алина Орлова – 3 года и 10 дней. Их приятель Виктор Смышляев – 3 года, передает "Уралинформбюро".

Печальную славу живодерки приобрели в октябре 2016 года. Видео с их издевательствами попали в Сеть. Жертвами стали 15 животных и птиц, которых девушки брали в приютах и питомниках. Общественники обратились в правоохранительные органы. Орлову и Савченко задержали. Психологи признали их вменяемыми.

Зоозащитники, выступавшие пострадавшими по этому делу, посчитали приговор слишком мягким.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
сергей Сегодня в 15:31

за животных да 150 часов исправ работ, за разбой их осудили, они угрожая оружием совершили преступление

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