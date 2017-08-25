×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"РН-Пурнефтегаз" собрал детей в школуСегодня в 14:56

  • Текст

В рамках благотворительной акции.

В преддверии 1 сентября ООО "РН-Пурнефтегаз" устроило для воспитанников губкинского Центра соцобслуживания населения "Елена" праздник.

25 августа в рамках акции "Собери ребенка в школу" работники предприятия пришли в учреждение с подарками. Начальник управления по региональный политике, взаимодействию со СМИ и общественностью "РН-Пурнефтегаза" Кирилл Николаев рассказал маленьким слушателям о нефтяниках и нефти.

Вместе с гостями дети рисовали, получая за свои шедевры специальные призы и подарки. Не обошлось и без сладкого угощения. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Пурнефтегаза", самый значимый подарок – портфель со всеми необходимыми принадлежностями - достался единственному первокласснику Андрею Мельникову.

Следует отметить, что помощь детям Центра – давняя и неизменная традиция, поддерживаемая "РН-Пурнефтегаз". Акцию "Собери ребенка в школу" сотрудники предприятия проводят накануне Дня знаний с 2011 года.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

А вы понимаете искусство?

Почему Куйвашев сказал "нет"

Почему Куйвашев сказал "нет"

Но не отказал девушке Юлии.

"Урал" собирает ничейный мёд

"Урал" собирает ничейный мёд

В матчах с лидерами Премьер-лиги.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×