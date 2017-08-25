"РН-Пурнефтегаз" собрал детей в школуСегодня в 14:56
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В рамках благотворительной акции.
В преддверии 1 сентября ООО "РН-Пурнефтегаз" устроило для воспитанников губкинского Центра соцобслуживания населения "Елена" праздник.
25 августа в рамках акции "Собери ребенка в школу" работники предприятия пришли в учреждение с подарками. Начальник управления по региональный политике, взаимодействию со СМИ и общественностью "РН-Пурнефтегаза" Кирилл Николаев рассказал маленьким слушателям о нефтяниках и нефти.
Вместе с гостями дети рисовали, получая за свои шедевры специальные призы и подарки. Не обошлось и без сладкого угощения. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Пурнефтегаза", самый значимый подарок – портфель со всеми необходимыми принадлежностями - достался единственному первокласснику Андрею Мельникову.
Следует отметить, что помощь детям Центра – давняя и неизменная традиция, поддерживаемая "РН-Пурнефтегаз". Акцию "Собери ребенка в школу" сотрудники предприятия проводят накануне Дня знаний с 2011 года.
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