В рамках благотворительной акции.

В преддверии 1 сентября ООО "РН-Пурнефтегаз" устроило для воспитанников губкинского Центра соцобслуживания населения "Елена" праздник.

25 августа в рамках акции "Собери ребенка в школу" работники предприятия пришли в учреждение с подарками. Начальник управления по региональный политике, взаимодействию со СМИ и общественностью "РН-Пурнефтегаза" Кирилл Николаев рассказал маленьким слушателям о нефтяниках и нефти.

Вместе с гостями дети рисовали, получая за свои шедевры специальные призы и подарки. Не обошлось и без сладкого угощения. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Пурнефтегаза", самый значимый подарок – портфель со всеми необходимыми принадлежностями - достался единственному первокласснику Андрею Мельникову.

Следует отметить, что помощь детям Центра – давняя и неизменная традиция, поддерживаемая "РН-Пурнефтегаз". Акцию "Собери ребенка в школу" сотрудники предприятия проводят накануне Дня знаний с 2011 года.