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В Верхней Пышме АО "Уралэлектромедь" попало под прицел РосприроднадзораСегодня в 15:41

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Вместе с водоканалом.

Экологические проблемы Верхней Пышмы по поручению Администрации президента РФ взял на контроль департамент Росприроднадзора в Уральском федеральном округе.

В ведомстве "Уралинформбюро" пояснили, что в данный момент проводится проверка в отношении АО "Уралэлектромедь". В 2018 году ревизоры выедут на АО "Уральский завод химических реактивов", а также на местное МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство".

Стоит отметить, что ранее пышминские общественники неоднократно поднимали вопросы загрязнения воздуха и воды. Также "Уралинформбюро" сообщало про уничтожение в городе лесов. С 2010 года в рамках утвержденного генплана без согласования с Рослесхозом и Минприроды РФ в Верхней Пышме было вырублено 600 гектаров леса. Вместо них выросли многоэтажки.

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