Воздух прогрелся до 32 градусов.

Синоптики назвали 24 августа 2017 года самым жарким днем лета в Екатеринбурге. Температура воздуха поднялась до 32 градусов и превысила исторический максимум данных конкретных суток.

Синоптики даже выпустили предупреждение об аномально жаркой погоде на Урале, отметив, что сохраняется высокая пожарная опасность.

В воскресенье, 27 августа, погода начнет меняться. "Наплывут облака, пройдут кратковременные дожди. Усилится ветер, жара спадет, но температура все же на 2-4 градуса будет превышать норму", - сообщила "Уралинформбюро" главный специалист Уральского УГМС Галина Шепоренко.

К середине следующей недели похолодает еще сильнее: ночью столбики термометра опустятся до 5-10 градусов, днем не поднимутся выше 15-19 градусов.