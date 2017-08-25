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Уральскую столицу завалили тысячами тонн цветовСегодня в 16:44

Фотография

За 8 месяцев.

С января по август 2017 года через екатеринбургский аэропорт Кольцово ввезена 3 121 тонна цветов. Это немногим меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3 303 тонны).

Ко Дню знаний ожидается прибытие порядка 170 тонн роз, герберов и хризантем. 80 тонн из них уже доставлено из Амстердама на двух Boeing-747. Цветы выращены в Израиле, Колумбии, Эквадоре, Словакии, Нидерландах и Эфиопии.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского таможенного управления, сейчас все растения осматриваются на наличие вредителей.

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