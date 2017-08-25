Вниманию прокуратуры!

Рабочие ООО "СУ-196", принадлежащего брату депутата свердловского Заксобрания Рафику Карапетяну, несмотря на расторгнутый контракт, не хотят уходить с трассы Ревда - Мариинск -Краснояр. Как пишет издание "Ревда-инфо", дорожники вырыли глубокую траншею на проезжей части и усиливают основание скальным грунтом.

Управление автомобильных дорог Свердловской области заключило контракт с СУ-196 27 июня 2016 года. Ровно год спустя подрядчику по электронной почте направили сообщение об одностороннем расторжении договора в связи с некачественным исполнением. Скандал разгорелся из-за того, что дорожники сэкономили на скальном грунте.

1 августа 2017 года ООО "СУ-196" внесли в реестр недобросовестных поставщиков регионального УФАС. Между тем, в эти дни дорожники находятся на объекте. Как утверждают эксперты, они исправляют нарушения, чтобы избежать уголовной ответственности. Ранее по факту выявленных нарушений было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Фактически на трассе (въезд в Ревду) ведутся нелегальные работы неопознанными людьми с дорожной техникой. Разрешения на проведение работ у них нет и они представляют угрозу здоровью и жизни участников дорожного движения.

На сигнал "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области не отреагировали, поскольку не видят мер для реагирования. Там посоветовали обратиться к заказчику работ, которого де-юре в настоящий момент нет, о чем напомнил корреспондент агентства.

В связи с этим "Уралинформбюро" просит прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова считать данный материал официальным обращением, провести проверку деятельности дорожных рабочих на трассе Ревда - Мариинск -Краснояр и дать правовую оценку реагирования сотрудников УГИБДД по Свердловской области на сигнал СМИ об угрозе безопасности движения на территории региона.

Стоит напомнить, что

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