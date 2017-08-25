Не отходя от кассы.

Екатеринбуржцы и гости города смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ на железнодорожном вокзале. 28 августа в рамках Всероссийской акции в столицу Урала прибудет поезд со специальным оборудованием, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области. В Екатеринбурге он пробудет 3 дня.

Всех желающих приглашают посетить медпункт на первом этаже вокзала и мобильный пункт тестирования перед главным входом.

После Екатеринбурга поезд, прибывший из Тюмени, отправится в Пермь. Всего в акции примут участие 24 города России.