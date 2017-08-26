28 августа проспект Ленина вернут в стандартный траффик 25 августа в 18:00
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До 3 сентября.
28 августа дорожники освободят для проезда нечетную сторону проспекта Ленина в районе центральной площади Екатеринбурга. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии.
Радоваться двустороннему движению горожане будут недолго. С 3 сентября по 10 октября для проезда транспорта будет закрыта четная сторона центральной магистрали.
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