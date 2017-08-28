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Екатеринбургский лесопарк превратят в СокольникиСегодня в 09:03

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Со второй попытки.

В ближайшие годы Шарташский лесопарк ожидают большие перемены.Там появятся велосипедные дорожки и велостоянки, насыпные пляжи, пирсы и площадки для занятий спортом, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Планы благоустройства лесопарковой зоны рядом с озером Шарташ были озвучены на заседании координационной комиссии по развитию парка, которое по поручению главы региона провел первый вице-губернатор Алексей Орлов.

За основу проекта будет взята модель развития московского парка "Сокольники", отмечает "Уралинформбюро". Предполагается, что в ходе благоустроительных работ на территории парка будут организованы пять въездов, перехватывающие парковки для автомобилей, стоянки для велосипедов, сеть пешеходных дорожек с качественным покрытием, спортплощадки и зоны для занятий водными видами спорта.

Подготовка лесопарка к "апгрейду" уже началась: ведутся инженерно-геологические изыскания в местах будущих пешеходных дорожек и велотрасс. Кроме того, на площади 164,5 гектаров в октябре будет проведена вырубка и уборка потенциально опасных старых и больных деревьев, сообщил директор департамента лесного хозяйства области Олег Сандаков.

Это уже не первая попытка превратить зеленую зону вокруг озера Шарташ в рекреационно-оздоровительный кластер. В феврале 2016 года с аналогичным предложением выступил председатель правления Свердловской региональной общественной организации "Стратегия – Здоровье" Михаил Гаранин. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", этот проект предполагал восстановление утраченных троп здоровья и прокладку лыжных трасс, создание спортивно-медицинских зон и мест развития биологического туризма.

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