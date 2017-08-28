День знаний озарит солнце.

Лето со "слезами на глазах" прощается со Свердловской областью - начавшаяся рабочая неделя будет дождливой, а жары не предвидится.

Днем 28 августа ожидается до плюс 22 градусов, на юго-востоке региона - до плюс 25. Пройдут небольшие дожди, местами - грозы, во время которых ветер будет с порывами до 15 метров в секунду.

29 августа столбики термометров покажут до 21 градуса выше нуля, ночью на севере и в горах - всего плюс 4. Местами пройдут дожди, а в отдельных районах прогремят грозы.

30 августа осадки сохранятся, воздух прогреется до плюс 23 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге понедельник отметится грозой, во вторник, среду и четверг пройдут небольшие дожди. Столбики термометров поднимутся максимум до 23 градусов вышке нуля.

1 сентября, по данным портала Gismeteo.ru, небесная канцелярия подарит школьникам солнечный день. Осадков не ожидается, воздух прогреется до плюс 24 градусов.