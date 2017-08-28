Ради железной дороги.

Министерство природы направило в правительство РФ законопроект о поправках в ФЗ "Об охране озера Байкал". Документ разрешает сплошные санитарные рубки горелого леса в центральной экологической зоне Байкала, а также перевод земель лесного фонда в промышленные, если это необходимо для обслуживания Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, сообщают "Известия".

Поправки, по сведениям издания, уже получили одобрение профильных ведомств. По данным министра природных ресурсов РФ Сергея Донского, санитарным рубкам подлежит выгоревший лес, который способствует возникновению и молниеносному распространению пожаров. Более 100 тысяч гектаров в Бурятии – это практически выгоревший лес.

При этом глава ведомства отметил необходимость исключить злоупотребления – чтобы под видом "горельников" не вырубались здоровые леса. Законопроект предусматривает публичные акты обследований, а также обязательное лесовосстановление после проведения сплошных санитарных рубок, передает "Уралинформбюро".

По словам председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы РФ Николая Николаева, следует серьезно проработать вопрос о механизмах контроля необходимости рубок. "Мы знаем немало примеров, когда под видом санитарных мероприятий вырубается здоровый лес или освобождаются земли под застройку", - отметил он.

Экологи Общероссийского народного фронта видят опасность именно в отсутствии надлежащего госконтроля. Разрешение на сплошные рубки само по себе может стимулировать пожары, отмечают они. И приводят в пример Иркутский район (самый большой в Иркутской области), где до введения в 2015 году моратория на сплошные рубки реализовывались преступные схемы по отчуждению древесины.

"Некие лица, аффилированные с органами власти, устраивали верховые и низовые пожары, затем получали деньги на санитарно-оздоровительные мероприятия, вырубали древесину как неликвидную и продавали ее. Заключение о неликвидности древесины делали лесопатологи. Получается, что на лесе зарабатывали несколько раз", — подчеркнул координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

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