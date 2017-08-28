Земли лесного фонда на Байкале рискуют стать промышленнымиСегодня в 10:32
- Текст
Ради железной дороги.
Министерство природы направило в правительство РФ законопроект о поправках в ФЗ "Об охране озера Байкал". Документ разрешает сплошные санитарные рубки горелого леса в центральной экологической зоне Байкала, а также перевод земель лесного фонда в промышленные, если это необходимо для обслуживания Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, сообщают "Известия".
Поправки, по сведениям издания, уже получили одобрение профильных ведомств. По данным министра природных ресурсов РФ Сергея Донского, санитарным рубкам подлежит выгоревший лес, который способствует возникновению и молниеносному распространению пожаров. Более 100 тысяч гектаров в Бурятии – это практически выгоревший лес.
При этом глава ведомства отметил необходимость исключить злоупотребления – чтобы под видом "горельников" не вырубались здоровые леса. Законопроект предусматривает публичные акты обследований, а также обязательное лесовосстановление после проведения сплошных санитарных рубок, передает "Уралинформбюро".
По словам председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы РФ Николая Николаева, следует серьезно проработать вопрос о механизмах контроля необходимости рубок. "Мы знаем немало примеров, когда под видом санитарных мероприятий вырубается здоровый лес или освобождаются земли под застройку", - отметил он.
Экологи Общероссийского народного фронта видят опасность именно в отсутствии надлежащего госконтроля. Разрешение на сплошные рубки само по себе может стимулировать пожары, отмечают они. И приводят в пример Иркутский район (самый большой в Иркутской области), где до введения в 2015 году моратория на сплошные рубки реализовывались преступные схемы по отчуждению древесины.
"Некие лица, аффилированные с органами власти, устраивали верховые и низовые пожары, затем получали деньги на санитарно-оздоровительные мероприятия, вырубали древесину как неликвидную и продавали ее. Заключение о неликвидности древесины делали лесопатологи. Получается, что на лесе зарабатывали несколько раз", — подчеркнул координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.
Ранее по теме:
Минприроды России опровергло своего "десятикратного" министра
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:32
Земли лесного фонда на Байкале рискуют стать промышленными
Ради железной дороги.Сегодня в 10:24
Российские швеи получают "китайские" зарплаты
И привлекают производителей одежды.Сегодня в 10:17
Арт-директора "Хромой лошади" выпустили на свободу
Он будет писать музыку.Сегодня в 10:13
В Екатеринбурге при пожаре пострадала женщина
Ее увезли в ожоговый центр.Сегодня в 10:07
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала начали делить областной кабмин
Торощин предложил Парфенову место министра.Сегодня в 09:40
Голодовка екатеринбургских пайщиков закончилась "Викторией"
Строители придут сегодня?Сегодня в 09:31
Обрушившийся на Техас "Харви" высосет из бюджета 40 миллиардов долларов
Жертвами стихии стали 5 человек.Сегодня в 09:28
"ММК-Метиз" вошел в число отличных поставщиков
Продукции для вагоностроителей.Сегодня в 09:28
На трассе Екатеринбург - Тюмень иномарка задавила мужчину
Его личность не установлена.Сегодня в 09:22
Дожди зарядят на Среднем Урале до конца лета
День знаний озарит солнце.Сегодня в 09:03
Под Миассом мотоциклист сбил 12-летнюю школьницу
И скрылся.Сегодня в 09:03
Екатеринбургский лесопарк превратят в Сокольники
Со второй попытки.Сегодня в 09:02
ФорГО "похоронил" Ройзмана навсегда
Никому не нужен.Сегодня в 09:00
Россию не допускают к чемпионату мира в США
Из-за проблем с визами.Сегодня в 08:50
В Тюмени в ДТП с машиной полиции пострадали двое детей
6 и 10 лет.
Главные новости
- Сегодня в 09:40Голодовка екатеринбургских пайщиков закончилась "Викторией"
- Сегодня в 09:02ФорГО "похоронил" Ройзмана навсегда
- Сегодня в 07:44Скоро водка подорожает в полтора раза
- 25 августа в 21:05Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет
- 25 августа в 17:33Инспекторы ГИБДД выгнали дорожников-нелегалов с трассы Ревда-Краснояр
Аналитика
Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет
Осталось провести воду.
"Ломовой" тест "Уралинформбюро"
А вы понимаете искусство?
Почему Куйвашев сказал "нет"
Но не отказал девушке Юлии.