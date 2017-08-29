По просьбе горожан.

Экскурсии для жителей Екатеринбурга в рамках акции "Интересное лето" будут продлены. Такое решение приняли организаторы проекта – "Заблицев-Фонд".

С июня по август десятки его участников уже побывали на Ганиной Яме, Тальковом камне, в Музее Бажова в Сысерти и екатеринбургском музее камнерезного искусства, посетили Ботанический сад уральской столицы и познакомились с другими ее достопримечательностями.





Как рассказал "Уралинформбюро" депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев, несмотря на прохладное лето, желающих отправиться на экскурсии было очень много. В связи с этим горожане попросили продлить акцию "Интересное лето" до осени, чтобы успеть посмотреть и другие достопримечательности Екатеринбурга и Среднего Урала.

Экскурсионный проект будет работать до середины сентября. Если от жителей Екатеринбурга снова поступят многочисленные просьбы продлить поездки, организаторы к ним обязательно прислушаются.