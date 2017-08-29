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Пермского губернатора выберут под "Есаула" и "Морячку"28 августа в 10:47

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Компанию Газманову составит DJ Smash.

В единый день голосования 10 сентября в Перми выступят популярные музыканты - DJ Smash и Олег Газманов. В городе уже появились афиши представлений. Концерт DJ Smash начнется в 20.00 на эспланаде. "Морячку" и другие хиты Газманова можно будет услышать на Соборной площади, начиная с 21.30.

Губернатора края в Прикамье будут выбирать впервые за 17 лет, передает "Уралинформбюро". В гонке участвуют пять кандидатов: Ирина Филатова, Олег Постников, Владимир Аликин, Андрей Степанов и врио главы региона Максим Решетников.

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