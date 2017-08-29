Туристов оштрафовали на 4000 евро за вывоз песка с Сардинии28 августа в 11:58
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На сувениры.
На Сардинии четверо туристов были оштрафованы на 1000 евро каждый за попытку вывезти в качестве сувенира песок. Все они не знали, что власти итальянского острова в начале августа 2017 года ужесточили правила поведения на пляжах, пишет Sun.
Теперь любая попытка прихватить с собой хоть щепотку песка или камушек расценивается как кража. Максимальный штраф за подобное преступление составляет до 4000 евро, передает "Уралинформбюро".
К подобным мерам власти Сардинии вынуждены были прибегнуть из-за уничтожения туристами уникальных природных объектов. Так, в 1994 году отдыхающие "разобрали на сувениры" пляж с розовым песком на другом итальянском острове - Буделли. А за лето 2015 года только в аэропорту Эльмас в Кальяри (столице Сардинии) было изъято 5000 тонн песка и камней, прихваченных "на память".
Стоит отметить, что "растаскивателям" острова посвящена страница позора в соцсети Facebook. В паблике Sardegna Rubata e Depredata размещают фотографии тех, кто пытается тайком вынести с пляжа запрещенные сувениры.
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