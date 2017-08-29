Ее слишком долго не могли доставить на родину.

Сургутянка Кристина Максимюк скончалась в московской клинике в ночь на 28 августа 2017 года. Женщина так и не пришла в себя после инфаркта, перенесенного еще в Турции. О ее смерти в соцсетях сообщила сестра.

Жительница Югры перенесла инфаркт и впала в кому в первый день отдыха в Турции - 7 августа. Женщину поместили в местную больницу, передает "Уралинформбюро".

Страховая компания и консульство России долгое время не могли решить вопрос о транспортировке Кристины на родину. Лишь спустя 10 дней - 17 августа - ее удалось доставить в Москву, где сургутянку поместили в больницу имени Юдина. Как писала в соцсетях сестра погибшей, в российской больнице вскрылся недостаточный уход турецких врачей за находившейся без сознания пациенткой.

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