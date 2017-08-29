×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Жилфонд Среднего Урала не успевают подготовить к зиме28 августа в 13:12

  • Текст

В этом виноваты управляющие компании.

Управляющие компании срывают подготовку жилфонда Среднего Урала к зиме. На конец лета приведено в порядок только 15% многоквартирников (более 2,2 тысячи), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".

В уральской столице коммунальщики успели продезинфицировать системы отопления только в 144 домах (1%). Гидравлические испытания завершены в 46% жилфонда, гидропневмопромывка - в 65%.

Не все гладко в регионе и с долгами за тепловые ресурсы. На данный момент они составляют 3,8 миллиарда рублей. Ранее теплоэнергетики составили "черный список" недобросовестных управляющих компаний, куда вошли 100 организаций.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге 100 управляющих компаний срывают подготовку к зиме

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Холодно. Теплее. Горячо»

Главные новости

Аналитика

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет

Осталось провести воду.

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

"Ломовой" тест "Уралинформбюро"

А вы понимаете искусство?

Почему Куйвашев сказал "нет"

Почему Куйвашев сказал "нет"

Но не отказал девушке Юлии.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×