В этом виноваты управляющие компании.

Управляющие компании срывают подготовку жилфонда Среднего Урала к зиме. На конец лета приведено в порядок только 15% многоквартирников (более 2,2 тысячи), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".

В уральской столице коммунальщики успели продезинфицировать системы отопления только в 144 домах (1%). Гидравлические испытания завершены в 46% жилфонда, гидропневмопромывка - в 65%.

Не все гладко в регионе и с долгами за тепловые ресурсы. На данный момент они составляют 3,8 миллиарда рублей. Ранее теплоэнергетики составили "черный список" недобросовестных управляющих компаний, куда вошли 100 организаций.

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